В Сербии началась новая волна студенческих протестов

Радио и телевидение Сербии сообщает, что на площади Славия в Белграде начался оппозиционный студенческий митинг. Часть улиц в центре города были перекрыты. МВД республики объявило о повышении мер безопасности до самого высокого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники антиправительственной акции в Белграде (28 июня 2025 года)

Фото: Darko Vojinovic / AP Участники антиправительственной акции в Белграде (28 июня 2025 года)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Протестующие выдвинули властям ультиматум: они требуют назначить дату досрочных парламентских выборов, а также убрать палаточный городок сторонников президента перед зданием парламента.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сегодня предупредил о возможных вспышках насилия во время протестов и заявил, что власти страны к этому готовы.

Сербские студенты и оппозиция требуют привлечения к ответственности виновных в трагедии, случившейся в ноябре 2024 года в Нови-Саде. Тогда в результате обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 16 человек. Протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сербия прошла тест на политический расклад».

Елизавета Шмакова