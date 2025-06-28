Глава фракции ХДС/ХСС Шпан потребовал для Германии доступа к ядерным арсеналам

Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан призвал к созданию «ядерного зонтика» над Европой при лидерстве Германии. Он выступил за то, чтобы ФРГ получила прямой доступ к ядерному арсеналу Великобритании и Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Шпан на заседании Бундестага (27 июня 2025 года)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Йенс Шпан на заседании Бундестага (27 июня 2025 года)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Тот, кто не может осуществлять ядерное сдерживание, станет пешкой в мировой политике»,— сказал господин Шпан в интервью Welt am Sonntag. По его оценкам, размещенных в Германии американских атомных бомб недостаточно в долгосрочной перспективе.

Йенс Шпан допустил, что Франция не согласится предоставить Германии доступ к своему ядерному оружию. В связи с этим он предложил передавать контроль над «ядерной кнопкой» между различными европейскими странами по случайному принципу. Так потенциальный соперник будет оставаться в неведении.

Согласно международно-правовым обязательствам Германии, страна не имеет права производить ядерное оружие, а также обладать или распоряжаться им. С 1955 года на территории ФРГ свое тактическое ядерное оружие размещают США. На авиабазе ВВС США в Бюхеле находится около 20 авиабомб типа B-61. В рамках «совместных ядерных миссий» НАТО бундесвер участвует в разработке ядерной политики альянса и военных учениях.

Подробнее об обсуждениях создания ядерного щита в ЕС — в материале «Ъ» «Зачем Европе зонтик».

Елизавета Шмакова