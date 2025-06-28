Концессионер поддержал решение Паслера по мусорному комплексу в Сысерти

В ООО «Экологические системы» согласны с решением врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера пересмотреть концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском муниципальном округе. «Мы готовы обсуждать предложения региона по дальнейшей реализации проекта, условиям концессии и источникам финансирования»,— отметили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На территории Сысертского муниципального округа планировалось построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т к 2027 году. Оператором проекта выступала компания «Экологические системы» (связана с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым). Против проекта выступали местные жители.

Денис Паслер заявил, что три месяца я изучал документы по проекту и проводил консультации со специалистами. «Концессию, которая ранее была заключена, будем расторгать. Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей»,— пояснил он. По его словам, для проекта будет подобран другой участок.

«Мы поддерживаем решение врио губернатора Свердловской области о необходимости пересмотра концессии на строительство мусоросортировочного комплекса для Екатеринбурга»,— сообщили в ООО «Экологические системы». В компании подчеркнули, что планируемый комплекс «Екатеринбург-Юг» отвечал всем современным требованиям законодательства и содержат лучшие практики по обращению с ТКО.

«Однако финансовые условия потеряли актуальность. С момента подписания договора в июле 2021 года произошли значительные изменения в экономике страны. Введение санкций, ограничения в поставках оборудования, рост ключевой ставки и инфляция привели к тому, что бизнес-проект стал для концессионера многомиллиардным обременением с неокупаемой экономикой»,— пояснили в компании, добавив, что для земельного участка есть альтернативные варианты использования.

В компании напомнили, что имеют успешный опыт в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): в конце мая в Нижнем Тагиле был запущен мусоросортировочный комплекс, который включает сортировочный завод, участок компостирования и современный полигон.

Дмитрий Кожаев