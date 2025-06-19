В Нижнем Тагиле начал работу новый мусоросортировочный комплекс

В эксплуатацию в Нижнем Тагиле ввели новый мусоросортировочный комплекс (МСК), передает департамент информационной политики Свердловской области. Предприятие сможет за сутки перерабатывать до 506,8 тонн отходов — более 185 тыс. тонн в год, на нем создано 300 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Комплекс был создан в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Тагила и компанией «Облкоммунэнерго». Как отметил мэр Владислав Пинаев, новый комплекс решит проблему города с переработкой и утилизацией ТКО. «Существующие в городе полигоны практически выработали свой ресурс. И вопрос современного обращения с ТКО, и безопасного его размещения был для Нижнего Тагила очень острым. Этот комплекс позволит нам постепенно снижать объемы захоронения ТКО, потому что большой процент поступающего мусора будет уходить на переработку»,— рассказал он.

На объект уже стали поступать отходы из Нижнего Тагила, Пригородного района, Верхней и Нижней Салды, Невьянска: лицензию МСК получил 17 марта, после чего заработал в режиме реальной нагрузки. С этого времени он принял на сортировку свыше 7,9 тыс. тонн ТКО, при этом из них 1,8 тыс. тонн органических отходов были переработаны в специальный техногрунт для дальнейшего использования. Комплекс позволит отбирать не менее 30% ТКО на вторичную переработку, а под компостирование создан участок мощностью 54 тыс. тонн в год. Для отходов, не подлежащих переработке, на МСК оборудован полигон площадью 32 га — его проектная мощность составляет 129,5 тысячи тонн в год.

Ранее первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что в регионе сохраняется дефицит площадок для размещения твердых коммунальных отходов.

Ирина Пичурина