Денис Паслер решил отказаться от строительства мусорного комплекса в Сысерти

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен расторгнуть концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Последние три месяца я изучал документы по проекту, проводил консультации со специалистами. Сегодня детально обсудили эту тему с депутатским корпусом и муниципалитетом. Концессию, которая ранее была заключена, будем расторгать. Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей»,— написал господин Паслер в telegram-канале.

По его словам, площадка для сбора и переработки твердых коммунальных отходов будет отобрана в соответствии со всеми технологическими, природоохранными, экологическими и иными требованиями, «Будем принимать дальнейшие решения с учетом мнения жителей»,— подчеркнул господин Паслер.

Напомним, на территории Сысертского муниципального округа планировалось построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т к 2027 году. Оператором проекта выступает компания «Экологические системы» (связана с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым).

В 2023 году на общественных слушаниях местные жители большинством голосов отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона большинством голосов, однако в июне 2024 года он все же был принят. Жители Сысерти четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона, но им отказали в его проведении. В мае сообщалось, что прокуратура нашла нарушения в процессе перевода сельскохозяйственных земель под Сысертью в территорию для мусорного полигона.

Дмитрий Кожаев