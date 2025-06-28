МАК займется расследованием крушения самолета Як-18Т в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступит к расследованию крушения легкомоторного самолета Як-18Т, которое произошло 28 июня в Подмосковье, в районе деревни Паново городского округа Коломна. Об этом сообщили в Росавиации.

В расследовании также примет участие Центральное межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росавиации. Главная задача расследования — установить причины происшествия и выработать меры для предотвращения подобных катастроф в будущем.

Самолет с регистрационным номером RA-0856G потерпел крушение вскоре после взлета, который не был согласован в установленном порядке. По данным Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России, трагедия произошла во время выполнения пилотом фигуры высшего пилотажа под названием «бочка». На борту находились четыре человека, все они погибли. В связи с крушением возбуждено уголовное дело.