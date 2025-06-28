После крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Легкомоторный самолет Як-18Т разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа «бочка». Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка в Подмосковье без согласования. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном МСУТ СКР.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Инцидент произошел днем 28 июня. Самолет упал в районе деревни Паново неподалеку от Коломны. В результате погибли все четыре человека на борту, сообщили в ГУ МЧС по региону. После крушения начался пожар. Последствия ликвидируют 23 специалиста с применением восьми единиц техники.

Елизавета Шмакова