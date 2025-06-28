Чат-боты заменяют собеседников

В сети стали появляться группы анонимных зависимых от искусственного интеллекта. Так, на Reddit сразу несколько таких тематических тредов. В них тысячи людей признаются, что не могут оторваться от общения с чат-ботами. Множество платформ на ИИ позволяют создать уникального виртуального собеседника — настроить его личность, поведение и диалоги. Некоторые пользователи, рассказывают, что жертвуют сном, ссорятся с близкими, теряют работу, но продолжают проводить с чатботами больше 10 часов в день. Встречаются даже истории, когда люди решали покончить с собой из-за бота с ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Важно помнить, что это всего лишь инструмент, подчеркивает гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Некоторые люди, по всей видимости, не могут устоять перед глубинной антропоморфизации этих инструментов, поскольку они ведут себя, как персонажи, пишут на естественном языке. У людей с высоким уровнем эмпатии возникает новая форма аддикции. Это было предсказано еще в фильме "Она". Там одинокий мужчина занимается тем, что пишет письма, и ему помогает операционная система с искусственным интеллектом, с которой он потом начал, образно говоря, ментально сожительствовать. А потом оказалось, что с ней таким же образом сожительствуют тысячи людей. И он очень расстроился и сказал: "Как же ты могла мне изменить? " Она сказала: "А что такого? Я могу всех делать счастливыми одновременно".

Не думаю, что это выйдет за рамки адекватности. Могу по себе, например, судить. У меня есть большое количество инструментов, основанных на больших языковых моделях, и я уже не представляю свою работу без них. Потому что пришел, сел и буквально за 30 минут составил презентацию на 20 слайдов, особо не напрягаясь. Я уже не хочу это делать вручную».

Участники «веток» на Reddit создают группы поддержки и делятся способами, как «заблокировать себе доступ» к ботам. Например, пытаются заменить их видеоиграми, рисованием или обучением. Чаще всего пользователи объясняют свою привязанность стрессом, одиночеством, сложностями на работе и в семье. Согласно опросу OpenAI, чем старше юзер, тем выше риск эмоциональной зависимости. В США подали жалобу в Федеральную торговую комиссию с обвинениями чат-ботов с ИИ в «нелегальной имитации психотерапии» и намеренном провоцировании привыкания.

Дефицит общения — одна из главных причин многих пограничных психических нарушений и, в частности, депрессии. Поэтому любые возможности его восполнить будут полезны, правда, с оговорками, отмечает доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов: «В наибольшей степени этому будут подвержены люди с гистрионическими чертами характера, то есть то, что мы раньше называли "истерический" тип. Они сильно зависят от общения. Когда им не с кем говорить, то им кажется, что они даже не думают, то есть для того, чтобы продумать какую-то фразу, осмыслить, ее нужно произнести вслух. Конечно, удобнее, приятнее и комфортнее делать это с каким-то собеседником, которого такие люди воспринимают как некоего умного, обладающего фантастическими возможностями. Именно так они воспринимают чат-боты.

То есть нейросети отчасти выполняют функцию или роль психотерапевта, потому что очевидная польза от такого специалиста — это пообщаться, получить какой-то совет, поплакаться в жилетку. Конечно же, чат-боты не заменяют специалистов. Рассчитывать на получение отдельных и абсолютно однозначно объективных советов от ИИ не стоит, но для людей, которые испытывают дефицит общения, это отдушина. По опыту знаю, что такие люди в крайних случаях вообще не устают и могут говорить часами, главное, чтобы их кто-то слушал или давал какие-то ответы».

Платформы, на которых можно создать виртуального собеседника, начали появляться еще во времена пандемии. Но ими до сих пор пользуются десятки миллионов человек в месяц. Два года назад ВОЗ объявила одиночество глобальной проблемой и создала комиссию для его изучения.

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Екатерина Вихарева