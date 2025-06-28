В Москве арестовали участника курса секс-коуча Алекса Лесли

Тверской суд Москвы заключил под стражу Алексея Башина, участника тренинга секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова). Арест продлится 1 месяц 28 суток. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Башин обвинен по статье о совершении насильственных действий сексуального характера.

О задержании ученика Алекса Лесли сообщалось вчера. По версии следствия, он участвовал в съемках скандальных видеороликов. Ранее СМИ сообщали о массовых домогательствах к жительницам Москвы в центре города. Девушки рассказывали, что незнакомцы подходили к ним, хватали их за бедра и в грубой форме предлагали интимную близость.

25 июня депутаты Яна Лантратова (СРЗП) и Ксения Горячева («Новые люди») обратились в МВД и СКР с просьбой дать правовую оценку действиям коуча. Вечером того же дня СКР возбудил в отношении Алекса Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Елизавета Шмакова