Кадыров сообщил о «личном поздравлении» Путина с женитьбой его сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова с женитьбой. Господин Кадыров поблагодарил президента за личное поздравление в адрес молодоженов.

По его словам, господин Путин также направил «искренние пожелания в адрес всего чеченского народа». «От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление... Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь»,— написал глава Чечни в Telegram.

Дочь Кадырова Айшат говорила, что свадьба 17-летнего Адама пройдет 28 июня. Торжество проводится в родительском доме в Ахмат-Юрте — родовом селе Кадыровых.

Адам Кадыров — третий сын Рамзана Кадырова. В 15-летнем возрасте он возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни. В том же 2023 году Адам Кадыров занял пост куратора чеченского батальона имени Шейха Мансура, в апреле 2024-го — куратора Российского университета спецназа им. В. В. Путина, расположенного в Гудермесе. В апреле 2025 года был назначен куратором чеченского МВД.