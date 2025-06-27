Свадьба Адама Кадырова пройдет 28 июня

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат сообщила, что свадьба ее 17-летнего брата Адама пройдет 28 июня. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее госпожа Кадырова рассказала, что свадьба состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте — родовом селе Кадыровых. Невесту Адама Кадырова зовут Медни, она родом из этого села. Видео с торжества выкладывать не будут, поясняла госпожа Кадырова, «таково желание родителей».

Адам Кадыров — третий сын Рамзана Кадырова. В 2023 году, когда Адаму Кадырову было 15 лет, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Тогда господин Кадыров обосновал это тем, что его сын имеет множество заслуг перед регионом. В том же году Адам Кадыров занял пост куратора чеченского батальона имени Шейха Мансура. В апреле 2024-го — куратора Российского университета спецназа им. В. В. Путина, расположенного в городе Гудермесе. В апреле 2025-го — куратора чеченского МВД.

Полина Мотызлевская