Дочь Кадырова сообщила о женитьбе брата Адама

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат сообщила, что ее брат — 17-летний Адам Кадыров — женится. По ее словам, свадьба пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте — родовом селе Кадыровых.

Айшат опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) видео с выступлением музыкантов. «Женится мой брат Адам»,— написала она в ответ на соответствующий вопрос подписчика.

По ее словам, невесту зовут Медни, она родом из Ахмат-Юрта. «Видео свадеб мы не публикуем. Таково желание родителей»,— написала госпожа Кадырова после просьбы подписчика показать «кусочек праздника».

Адам Кадыров — третий сын Рамзана Кадырова. В 2023 году, когда Адаму Кадырову было 15 лет, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Тогда господин Кадыров обосновал это тем, что его сын имеет множество заслуг перед регионом. В том же году Адам Кадыров занял пост куратора чеченского батальона имени Шейха Мансура. В апреле 2024-го — куратора Российского университета спецназа имени В. В. Путина, расположенного в городе Гудермесе. В апреле 2025-го — куратором чеченского МВД.

С октября 2023 года Адам Кадыров получил более десяти наград, среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана).

Полина Мотызлевская