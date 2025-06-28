В Бангкоке проходит антиправительственный протест

В столице Таиланда в субботу начался антиправительственный протест с требованием отставки премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават. Посольство РФ в Таиланде призвало россиян не участвовать в акции.

Протест организован на площади Монумента победы в Бангкоке, передает местный телеканал The Reporters. Акцию проводит общественное движение «Объединение патриотических сил в защиту суверенитета», обвинившее премьера в подрыве суверенитета Таиланда. Местные власти оценили число участников акции в 1019 человек. На месте дежурит полиция: вокруг зоны протеста установлено пять пунктов проверки, посетителям запрещено проносить оружие.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил ТАСС, что нужно воздержаться от посещения мест массового скопления людей, «тем более которые участвуют в политических акциях».

Скандал разразился после того, как в СМИ попал отрывок записи телефонного разговора премьера Таиланда с председателем Сената лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном. Беседа якобы прошла 15 июня. Госпожа Чинават предупредила собеседника, что Таиланд «в ближайшие дни не будет отключать электроэнергию и сигнал интернета», которые страна поставляет в пограничье Камбоджи.

Отношения между странами ухудшились в конце мая, когда войска Таиланда и Камбоджи устроили стрельбу в спорном приграничном районе. Погиб один пограничник с камбоджийской стороны.