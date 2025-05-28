Один человек погиб в результате перестрелки на границе Камбоджи и Таиланда

Войска Таиланда и Камбоджи устроили стрельбу в спорном приграничном районе. В результате погиб один пограничник с камбоджийской стороны, сообщает AP.

Представитель армии Камбоджи Мао Фалла заявил, что войска проводили плановое патрулирование границ. В этот момент тайская сторона открыла огонь.

Согласно версии армии Таиланда, солдаты Камбоджи вошли на спорную территорию, после чего тайская сторона направилась навстречу для переговоров. После этого камбоджийские войска открыли огонь, вскоре тайцы ответили тем же.

Министр обороны Таиланда Пумтам Вечаячай сообщил, что ситуация урегулирована и обе стороны не намерены повторно открывать огонь.

В феврале отношения между Таиландом и Камбоджей тоже обострялись. Тогда камбоджийские войска вошли в храм Прэахвихеа около границы, который является предметом многолетних споров, и спели в нем свой гимн. Тайские военные выступили против такого перформанса, между сторонами случился спор. Страны конфликтуют по вопросу территорий рядом с храмом Прэахвихеа с начала прошлого века. Протяженность границы составляет 817 км.

Екатерина Отрашкевич