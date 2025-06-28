Счета у подозреваемых в совершении диверсии начнут блокировать с 5 июля

Росфинмониторинг напомнил, что закон о блокировке средств у граждан, которых подозревают в совершении или финансировании диверсии, вступает в силу с 5 июля. Подобные меры ограничения уже действуют в отношении лиц, подозреваемых в терроризме или экстремизме.

«Законодательные изменения вступают в силу с 5 июля 2025 года. Решения будут приниматься на основании материалов, содержащих сведения о причастности лица к диверсионной деятельности»,— сообщил Росфинмониторинг ТАСС.

Ведомство также напомнило, что решение о блокеровке счетов принимает межведомственная комиссия, в которую входят представители государственных органов и организаций. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 24 июня.