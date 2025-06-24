В России будут блокировать счета и имущество подозреваемых в диверсиях

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает заморозку денежных средств и иного имущества граждан, которых подозревают в совершении или финансировании диверсии. Ранее подобные меры вводились только в отношении лиц, подозреваемых в терроризме или экстремизме.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Средства граждан, которых подозревают в совершении диверсии, будут замораживать на основании решения межведомственной комиссии. Она действует при Росфинмониторинге.

Петр Бузлаев