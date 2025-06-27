Канада хочет продолжить переговоры с США после слов Трампа об их прекращении

Премьер-министр Канады Марк Карни прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон прекращает торговые переговоры с Оттавой. Господин Карни сообщил о намерении продолжать диалог.

«Мы продолжим вести эти сложные переговоры в интересах канадцев»,— сказал Марк Карни журналистам (цитата по RCI). Он уточнил, что не разговаривал с Дональдом Трампом после его заявления о прекращении торговых переговоров.

Ранее президент США сообщил, что Вашингтон прекращает «все обсуждения по торговле» с Оттавой и готовится ввести пошлины за ведение бизнеса в Соединенных Штатах. Дональд Трамп также упомянул налог в отношении цифровых услуг американских компаний, который Канада вводит с 30 июня.

Петр Бузлаев