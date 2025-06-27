США прекратили все торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что прекращает «все обсуждения по торговле с Канадой» и это решение немедленно вступает в силу.

«Мы уведомим Канаду о пошлине, которую им придется платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки, в течение следующих семи дней»,— написал президент США.

Из сообщения господина Трампа следует, что его решение стало ответом на «вопиющий налог», который власти Канады ввели в отношении цифровых услуг американских компаний.

19 июня министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что налог на цифровые услуги компаний США отсрочен не будет и вступит в силу с 30 июня. Налог составляет 3% от годовой выручки за предоставление цифровых услуг для канадских пользователей.