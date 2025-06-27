Петербург и Ленобласть вошли в топ по популярности для туристов на автомобиле

Автомобиль остается самым популярным способом путешествий летом текущего года — 86% россиян предпочитают поездки на личном транспорте самолетам и поездам. При этом Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в топ регионов по популярности у автотуристов. Такими данными по итогам совместного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики СК «Росгосстрах» и сервиса «Автокод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Лидерами в рейтинге популярности большинство респондентов ожидаемо назвали Краснодарский край и Республику Крым — туда на машине отправляются 40% путешественников. Средняя стоимость поездки на авто в эти регионы эксперты оценили 12 272 и 14 912 рублей соответственно — с учетом стоимости топлива и платных участков дорог.

В свою очередь, Петербург и Ленобласть стали популярными направлениями для 37% опрошенных. Путешествие на машине в город на Неве и в 47-й регион потребует около 7 тыс. рублей.

В тройку наиболее востребованных направлений также вошли регионы Золотого кольца (30%). При этом автомобильный маршрут по данному маршруту оказался самым доступным — в среднем около 2 788 рублей за всю поездку.

В целом большинство автопоездок приходится на дальние маршруты по России (60%). Четверть опрошенных путешествуют в соседние регионы, 10% — внутри своего, и лишь 4% выезжают за границу, уточняется в исследовании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, турпоток в Петербурге с января по июнь 2025 года превысил 5 млн человек. Это на 10-12% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Андрей Цедрик