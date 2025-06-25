Петербург посетили более 5 млн туристов за первое полугодие 2025 года

Турпоток в Петербурге с января по июнь 2025 года превысил 5 млн человек, это на 10-12% больше показателей за аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-СПб» сообщил комитет по развитию туризма 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В частности, с 1 по 11 мая город на Неве посетили 950 тыс. гостей, это на 13% больше чем в начале последнего месяца весны прошлого года. Вклад туристов в экономику города за эти дни оценивается более чем в 35 млрд рублей.

Благодаря расширению географии охвата механизма электронной визы и активной программе продвижения Петербурга на международных туристических рынках растет количество путешественников из-за рубежа.

Чаще всего в город на Неве посещают туристы из Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Индии. Из стран СНГ больше всего гостей приезжает из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), с 18 по 21 июня, аэропорт Пулково принял около 300 тыс. пассажиров.

Андрей Маркелов