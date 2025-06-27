Микрофинансы наполняются банками

МФК «Займер» приобрел банк «Евроальянс». Это лишь второй случай за последние три года, когда микрофинансисты купили банк, гораздо чаще банки приобретают и создают микрофинансовые компании. Для финансовых групп, имеющих в составе финтех-компании, это позволяет диверсифицировать бизнес и способствует привлечению новых клиентов. Однако развитие нового направления связано с высокими затратами в людей и технологии, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

27 июня МФК «Займер» объявил о приобретении 100% акций банка «Евроальянс». Сумма сделки составила 490 млн руб. В компании заявили, что будут развивать весь спектр банковских услуг. В числе первых планируется запустить платежные сервисы.

МФК «Займер» — одна из крупнейших компаний на микрофинансовом рынке, специализируется на онлайн-кредитовании. Дочерними компаниями являются МКК «Дополучкино» (предоставление займов), «Финтехробот» (разработка ПО и поддержка онлайн-проектов), ПКО «Профи» (коллекторские услуги). Согласно отчетности по МСФО, чистые процентные доходы группы за 2024 год достигли 18,55 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,93 млрд руб. По итогам 2024 года портфель микрозаймов компании составил 623 млрд руб. Согласно данным «Интерфакса», банк «Евроальянс» на 1 апреля 2025 года занимал 285-е место по активам (1,32 млрд руб.). При этом в первом квартале 2025 года банк получил чистый убыток в размере 9,6 млн руб. По состоянию на 1 июня 2025 года собственный капитал банка оценивался в 449 млн руб.

По мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, банк обошелся компании дешево, особенно в сравнении с другими предложениями по рынку, «премия составила всего 9% (41 млн руб.— “Ъ”) за работающий бизнес». Вместе с тем управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский оценивает премию значительно выше — в 100–150 млн руб. В том числе потому, что на счетах банка находятся основные средства на 150 млн руб., в состав которых могут входить здания или земля. При этом 24 июня на продажу было выставлено здание банка «Евроальянс» за 33,5 млн руб. Господин Курбатский отмечает, что недвижимость обычно не входит в периметр сделки: покупатель не готов платить за основные средства и, соответственно, на величину основных средств может быть снижена цена оплаты за банк.

В последнее время банки активно развивали свои компетенции на рынке микрофинансирования, учреждая или приобретая МФО.

В том числе на фоне развития этого сектора и ужесточения регуляторных требований к банковскому бизнесу. А вот сделки со стороны МФО в отношении банков чрезвычайно редки. В 2022 году пятая по размеру портфеля микрозаймов компания «Мани мен» (входит в группу IDF Eurasia) приобрела входящий в третью сотню по размеру активов Газнефтьбанк (сейчас «Свой банк»).

При этом участники рынка МФО рассматривают такие приобретения. По мнению председателя совета директоров группы «Финбридж» Леонида Корнилова, приобретение банка рассматривается не как способ укрепления позиций в текущей регуляторной среде, а является «стратегическим шагом для диверсификации бизнеса». Это касается и «возможности выхода на новые рынки, эффективного распределения рисков, получения дополнительных источников прибыли», добавляет он.

При этом участники рынка отмечают, что получение банковской лицензии в настоящее время сложная и дорогостоящая процедура, пройти которую с нуля — долгосрочный процесс.

Таким образом, сделка дает возможность «Займеру» приобрести банковскую лицензию без необходимости работы над сложным балансом и с возможностью развития банка в нужном направлении, считает Дмитрий Курбатский. В СРО «МиР» отметили, что сейчас МФО — это полноценные финтехи, стремящиеся создавать группы компаний, объединенные не только структурой владения, но и взаимодополняемостью продуктов, услуг и бизнес-процессов. Ранее «Займер» получил контроль в платформе кредитования МСБ Seller Capital. «С учетом предыдущей сделки похоже, что "Займер" строит полноценный финтех-холдинг, и для этого ему необходима банковская лицензия»,— говорит Алексей Тараповский.

Вместе с тем перспективы развития банковского направления в группе эксперты пока затрудняются оценить. Для построения конкурентоспособного банка необходимы люди и технологии, которые «стоят дорого и приобретаются первым эшелоном банков, а также банками маркетплейсов», указывает Дмитрий Курбатский.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева