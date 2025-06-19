Микрофинансам поправят показатели

Банк России собирается урегулировать порядок списания резервов по безнадежным долгам для микрофинансовых организаций (МФО). Это коснется задолженности, которую безуспешно пылись взыскать в течение года или издержки при взыскании которой превышают возвращаемую сумму. Участники рынка полагают, что после введения запрета на взыскание долгов в упрощенном порядке новация ЦБ в какой-то мере поддержит финансовые показатели МФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Микрофинансовые организации смогут уменьшить налоговою базу по налогу на прибыль за счет списания с баланса сумм резервов по займам, признанным безнадежными к взысканию. Соответствующий проект указания ЦБ опубликовал в начале недели. «В настоящее время нормативными актами Банка России урегулирован порядок формирования РВПЗ (резервы на возможные потери по займам.— “Ъ”), но не урегулирован порядок их использования при списании с баланса безнадежной задолженности в целях главы 25 НК РФ "Налог на прибыль"»,— отмечается в материалах регулятора.

Согласно документу, задолженность по займу считается безнадежной, если МФО предпринимала попытки взыскания и имеет доказательства неисполнения заемщиком требований по договору займа в срок не менее одного года до даты списания безнадежной задолженности или актов уполномоченных государственных органов. Задолженность также признается безнадежной, если предполагаемые издержки МФО по взысканию такой задолженности по займу превысят возможную к возврату сумму. Планируется, что указание вступит в силу с 1 октября 2025 года.

По данным ЦБ, совокупный портфель микрозаймов на 31 марта 2025 года составил 683 млрд руб. Доля просроченной задолженности (NPL) длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле МФО составила 27,5%. Данные по прибыли МФО по итогам первого квартала 2025 года пока не раскрывались. По итогам 2024 года совокупная прибыль участников рынка сократилась на 7%, до 53 млрд руб. Впрочем, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2025 году МФО могут показать рост прибыли на 5–15%.

Участники рынка считают, что немедленного влияния на экономические показатели МФО новация не окажет. «Нововведение, по сути, не даст экономического эффекта в целях уменьшения налога, так как уже сейчас по займам с просрочкой более 360 дней МФО начисляют РВПЗ по ставке 99%, который уменьшает налогооблагаемую базу,— отмечает главный бухгалтер ГК Eqvanta Наталья Полевая.— Предлагаемая новация дает право МФО взять в расходы 100% такой задолженности, то есть в расходы можно будет взять всего на 1% больше».

Кроме того, не все микрофинансисты горят желанием списывать казалось бы безнадежные долги. «Наша бизнес-модель включает развитый коллекшн задолженности, и эффективность его очень высока. Заемщики возвращают просроченные займы даже спустя годы»,— поясняет гендиректор МФК «Займер» Роман Марков.

Но в целом недооценивать влияние послабления ЦБ на рынок МФО не стоит. Так, по мнению госпожи Полевой, указание дает право признания задолженности безнадежной раньше, чем сейчас,— через год вместо трех лет. Кроме того, данное указание ЦБ дает возможность МФО списывать с баланса резервы, если издержки на взыскание превышают сумму к получению, указывает заместитель финансового директора группы «Финбридж» Екатерина Пода. «Такая норма давно действует на банковском рынке. Полезна она будет и для МФО»,— уверена она.

По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадима Краппа, списание долгов за счет РВПЗ для МФО будет актуально после запрета на взыскание долгов в упрощенном порядке через судебные приказы (см. “Ъ” от 18 июня). «В связи с тем что расходы по взысканию долгов через суд могут превышать потенциальные поступления от проблемных заемщиков, альтернатива в виде списания за счет РВПЗ со снижением налогооблагаемой базы позволит МФО компенсировать хотя бы часть просроченной задолженности свыше года»,— указывает он.

По оценке экспертов, резервы МФО составляют примерно около трети от кредитного портфеля. «Понятно, что часть резервов покрывает безнадежные долги, но не все они могут быть списаны сразу. Реально к списанию 150–200 млрд руб.»,— оценивает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Но даже списание нескольких десятков миллиардов рублей безнадежных долгов повысит платежеспособность МФО, указывает эксперт.

Ксения Дементьева