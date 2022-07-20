Микрозаймы вышли в кредиты

Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк. До сих пор в основном происходило наоборот: кредитные организации выходили на микрофинансовый рынок. Как отмечают эксперты, сделка позволит группе диверсифицировать бизнес за счет работы в нескольких нишах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, пятая по размеру портфеля микрозаймов компания «Мани мен» (входит в группу IDF Eurasia) купила входящий в третью сотню по размеру активов Газнефтьбанк. Сооснователь группы Борис Батин подтвердил факт сделки, добавив, что банк вошел в состав российской части IDF Eurasia с 31 мая. Группа развивает экосистему высокотехнологичных финансовых продуктов и услуг для физлиц и предпринимателей, пояснил господин Батин, и на базе банка будет «строить универсальный digital онлайн-банк». Цену сделки он не раскрыл. По состоянию на начало года Газнефтьбанк контролировали Максим и Алексей Бандорины (38,6% и 32,7% соответственно).

МФК «Мани мен» (работает под маркой MoneyMan) специализируется на онлайн-выдачах микрозаймов «до зарплаты». Входит в группу IDF Eurasia, которая развивает еще и коллекторский бизнес. На начало 2022 года портфель микрозаймов составлял 6,7 млрд руб., чистая прибыль по итогам года составила 1,62 млрд руб.

Крупнейшие МФК по итогам первого квартала 2022 года Выйти из полноэкранного режима Название Процентные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Чистые процентные доходы (млн руб.) Чистая прибыль (млн руб.) «Займер» 4888,2 100,8 1476,8 196,6 «Мани Мен» 4448,0 65,0 1184,1 345,2 «ЭйрЛоанс» 2489,7 188,0 393,0 104,1 ЦФП 2163,8 84,1 509,5 92,4 «Т-Финанс» 2003,5 72,2 1121,0 761,5 «Мигкредит» 1702,9 21,9 443,3 9,6 «Вэббанкир» 1285,1 76,0 459,9 29,2 «Быстроденьги» 1277,6 20,2 487,8 4,8 «Лайм-Займ» 1082,1 94,5 470,4 16,0 «Займ Онлайн» 1071,8 53,1 103,4 2,4 Открыть в новом окне Компании ранжированы по величине процентных доходов. По данным квартальной отчетности компаний.

На начало года регулятивный капитал «Мани мен» составлял 1,86 млрд руб., Газнефтьбанка — 333 млн руб. при нормативе достаточности 21,5% (расчеты «Эксперт РА»). «Баланс этой кредитной организации едва ли наполнен каким-либо бизнесом. Соответственно, речь идет скорее о покупке не банка, а лицензии. Ввиду маленькой суммы сделки мультипликатор может составлять 0,3–0,6 капитала»,— отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.

Сделка нетипична для российского рынка. До сих пор происходило наоборот: банки расширяли бизнес за счет микрофинансирования. Свои МФО есть у Тинькофф-банка («Т-финанс»), ОТП-банка («ОТП-Финанс»), ХКФ-банка («Купи не копи»), Экспобанка («Кэшдрайв»). Альфа-банк в конце 2021 года начал совестный проект «А деньги» с МФК «Займер», Совкомбанк в феврале зарегистрировал компанию «Быстрые покупки». Своя МФК «Выдающиеся кредиты» была и у Сбербанка, однако он закрыл компанию прошлой осенью (см. “Ъ” от 11 ноября 2021 года).

Покупка банка может объясняться желанием диверсифицировать бизнес МФК за счет работы в нескольких нишах, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. По словам эксперта, у «Мани мен» есть существенный опыт в технологиях скоринга населения, который может быть использован в том числе при работе с банковской розницей.

Аудитория микрофинансовых компаний «более рискованная, поэтому для эффективной оценки необходимо анализировать большой массив данных из множества источников, что нехарактерно и недоступно для большинства банков», добавляет господин Алексеев. В этой связи, по его мнению, скорее всего, компании был нужен банк «без скелетов» в шкафу, чтобы с нуля развивать новое направление бизнеса, опираясь на свои компетенции.

Однако сделка идет не полностью гладко: 18 июля ЦБ выдал МФК предписание в рамках осуществления госконтроля за приобретением акций. Среди возможных нарушений могло быть непредставление необходимых документов, отсутствие всех необходимых сведений и условий, в том числе некорректно или неполно указанные данные об аффилированных лицах покупателя, несоответствие порядка определения цены приобретаемых или выкупаемых ценных бумаг и т. д., отмечает партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков. В самой МФК обсуждать сложности с приобретением банка не стали.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова