Микрозаймы вышли в кредиты

Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк. До сих пор в основном происходило наоборот: кредитные организации выходили на микрофинансовый рынок. Как отмечают эксперты, сделка позволит группе диверсифицировать бизнес за счет работы в нескольких нишах.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, пятая по размеру портфеля микрозаймов компания «Мани мен» (входит в группу IDF Eurasia) купила входящий в третью сотню по размеру активов Газнефтьбанк. Сооснователь группы Борис Батин подтвердил факт сделки, добавив, что банк вошел в состав российской части IDF Eurasia с 31 мая. Группа развивает экосистему высокотехнологичных финансовых продуктов и услуг для физлиц и предпринимателей, пояснил господин Батин, и на базе банка будет «строить универсальный digital онлайн-банк». Цену сделки он не раскрыл. По состоянию на начало года Газнефтьбанк контролировали Максим и Алексей Бандорины (38,6% и 32,7% соответственно).
МФК «Мани мен» (работает под маркой MoneyMan) специализируется на онлайн-выдачах микрозаймов «до зарплаты». Входит в группу IDF Eurasia, которая развивает еще и коллекторский бизнес. На начало 2022 года портфель микрозаймов составлял 6,7 млрд руб., чистая прибыль по итогам года составила 1,62 млрд руб.
Крупнейшие МФК по итогам первого квартала 2022 года
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Компании ранжированы по величине процентных доходов.
По данным квартальной отчетности компаний.
На начало года регулятивный капитал «Мани мен» составлял 1,86 млрд руб., Газнефтьбанка — 333 млн руб. при нормативе достаточности 21,5% (расчеты «Эксперт РА»). «Баланс этой кредитной организации едва ли наполнен каким-либо бизнесом. Соответственно, речь идет скорее о покупке не банка, а лицензии. Ввиду маленькой суммы сделки мультипликатор может составлять 0,3–0,6 капитала»,— отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.
Сделка нетипична для российского рынка. До сих пор происходило наоборот: банки расширяли бизнес за счет микрофинансирования. Свои МФО есть у Тинькофф-банка («Т-финанс»), ОТП-банка («ОТП-Финанс»), ХКФ-банка («Купи не копи»), Экспобанка («Кэшдрайв»). Альфа-банк в конце 2021 года начал совестный проект «А деньги» с МФК «Займер», Совкомбанк в феврале зарегистрировал компанию «Быстрые покупки». Своя МФК «Выдающиеся кредиты» была и у Сбербанка, однако он закрыл компанию прошлой осенью (см. “Ъ” от 11 ноября 2021 года).
Покупка банка может объясняться желанием диверсифицировать бизнес МФК за счет работы в нескольких нишах, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. По словам эксперта, у «Мани мен» есть существенный опыт в технологиях скоринга населения, который может быть использован в том числе при работе с банковской розницей.
Аудитория микрофинансовых компаний «более рискованная, поэтому для эффективной оценки необходимо анализировать большой массив данных из множества источников, что нехарактерно и недоступно для большинства банков», добавляет господин Алексеев. В этой связи, по его мнению, скорее всего, компании был нужен банк «без скелетов» в шкафу, чтобы с нуля развивать новое направление бизнеса, опираясь на свои компетенции.
Однако сделка идет не полностью гладко: 18 июля ЦБ выдал МФК предписание в рамках осуществления госконтроля за приобретением акций. Среди возможных нарушений могло быть непредставление необходимых документов, отсутствие всех необходимых сведений и условий, в том числе некорректно или неполно указанные данные об аффилированных лицах покупателя, несоответствие порядка определения цены приобретаемых или выкупаемых ценных бумаг и т. д., отмечает партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков. В самой МФК обсуждать сложности с приобретением банка не стали.