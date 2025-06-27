Из титана выплавилось дело

Как стало известно “Ъ”, арестованный судом в Москве экс-гендиректор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Михаил Воеводин отрицает свою вину в особо крупном мошенничестве. Прибывшие в столицу с Урала следователи СКР вменяют в вину бывшему топ-менеджеру крупнейшего в мире производителя титана завышение цен в сговоре с сообщниками при закупках сырья для производства, причинившее ущерб государству на более чем 1,5 млрд руб. Всего по делу проходят шесть обвиняемых. Необходимость отправки господина Воеводина в СИЗО следствие объяснило попытками «оказать воздействие» на остальных фигурантов, в том числе при помощи сбежавшего за границу крупного бизнесмена и джаз-музыканта Игоря Райхельсона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Михаил Воеводин (2019 год)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Экс-гендиректор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Михаил Воеводин (2019 год)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, экс-глава ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ России 24 июня в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ранее возбужденного в Екатеринбурге 2-м отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области.

Согласно предварительной информации, поводом для начала расследования стали именно данные проверявших работу металлургического предприятия контрразведчиков. Входящий в структуру «Ростеха» крупнейший в мире производитель титана всегда находится в сфере их пристального внимания. А поскольку штаб-квартира и часть производства корпорации расположены в уральском городе Верхняя Салда, то и собранные материалы о злоупотреблениях и махинациях чекисты передали местным следователям. Последние отправились в Москву, где прописан и последние годы почти безвыездно проживает в доме на Фрунзенской набережной Михаил Воеводин.

50-летнему экс-главе «ВСМПО-Ависма» предъявили обвинение в мошенничестве и допросили. Свою вину фигурант признать отказался и был задержан на 48 часов.

По истечении этого срока уральские следователи не стали этапировать обвиняемого к себе в Екатеринбург, а решили обратиться с ходатайством об аресте бывшего титанового топ-менеджера в Дорогомиловский райсуд Москвы.

Судья согласилась с доводами представителей СКР, которые помимо тяжести обвинения (до десяти лет заключения) ссылались также на ранее принятые господином Воеводиным «меры оказания воздействия на иных участников судопроизводства с целью согласования ими позиции защиты». Кроме того, указывалось, что бывший топ-менеджер обладает «обширными связями и авторитетом среди руководителей органов государственной власти и организаций» и поддерживает отношения с находящимися за границей лицами.

Между тем по уголовному делу вместе с экс-гендиректором «ВСМПО-Ависма» проходят еще пять человек, включая одного скрывшегося за рубежом.

В итоге Михаила Воеводина суд отправил в СИЗО, несмотря на доводы защиты, которая указывала на отсутствие доказательств вины ее клиента, а также то обстоятельство, что фигурант уже находился под подпиской о невыезде в рамках другого расследования и ни разу ее не нарушил.

Михаил Воеводин — выпускник Плехановской академии по специальности «экономическая кибернетика», позже получивший второе высшее образование в Дипакадемии МИДа. В 2019 году он был даже награжден президентом орденом Дружбы «за значимый вклад в укрепление позиций России в международном пространстве», однако вся его карьера связана с промышленностью. Он начал ее строить в структурах «Рособоронэкспорта». А на управленческие должности в титановую корпорацию он пришел в 2009 году и возглавлял ее вплоть до отставки в мае 2020 года. Тогда же к нему появились первые претензии следствия по злоупотреблениям при продажах и закупках продукции. Но одно расследование было прекращено, а под вторым он до сих пор и находился под подпиской.

Нынешние обвинение, по данным источников “Ъ”, касаются закупки сырья — шихтовых заготовок — в период с января 2016 года вплоть до увольнения фигуранта. В это время был заключен ряд договоров с поставщиками сырья по завышенным, как полагает следствие, ценам.

По версии СКР, Михаил Воеводин совершил это мошенничество в сговоре с бизнесменом Игорем Райхельсоном.

Последний, будучи уроженцем Ленинграда, еще в 1979 году в 17-летнем возрасте эмигрировал с семьей в США. Сейчас он широко известен не только как успешный торговец редкими металлами, но и джазовый пианист и композитор, выступавший на одной сцене с такими звездами, как Юрий Башмет и Игорь Бутман. Сам господин Райхельсон заявлял, что его успешный бизнес позволяет ему погрузиться в создание музыки.

Между тем, как считают в ФСБ и СКР, именно подконтрольные ему ООО «НПО “Вторпромресурсы”» и ООО «Торгово-промышленный вектор» и их директора Евгений Лысенко и Андрей Орлов поставляли по сговору с Михаилом Воеводиным «ВСМПО-Ависма» шихтовый материал по завышенной как минимум на 25% цене. За четыре года махинаций, как считают участники расследования, ущерб государству в лице ГК «Ростех», в которую входит «ВСМПО-Ависма», составил не менее 1 519 680 619 руб. При этом в спецслужбах не исключают, что в ходе следствия ущерб может возрасти в несколько раз. Господин Лысенко также на днях был задержан следователями и арестован Дорогомиловским судом вслед за экс-главой «ВСМПО-Ависма» по аналогичному обвинению.

Адвокаты фигурантов от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие соответствующих разрешений с их стороны. В «ВСМПО-Ависма» их получить не удалось.

Сергей Сергеев