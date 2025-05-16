Первый этап ремонта путепровода у Мызинского моста обещают завершить к июлю

Завершить первый этап капремонта путепровода около Мызинского моста в Нижнем Новгороде планируется к концу июня — началу июля 2025 года. Об этом сообщили в мэрии 16 мая со ссылкой на заместителя гендиректора МКУ «ГУММиД» Илью Бебу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Он доложил мэру Юрию Шалабаеву, который проверил ход работ, что первый этап ремонта выполнили на 70%. «По плану в конце июня — начале июля пустить движение по двум полосам первого этапа и плавно перейти на второй»,— рассказал Илья Беба. Всего ремонт поделен на три этапа.

Как писал «Ъ-Приволжье», движение по путепроводу частично перекрыли в январе. Полностью капитальный ремонт объекта необходимо завершить до декабря 2026 года.

Галина Шамберина