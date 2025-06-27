Ущерб по делу экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» составил более 1,5 млрд рублей

Следствие оценивает сумму ущерба по уголовному делу, по которому арестовали бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, более чем в 1,5 млрд руб. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с материалами дела.

По данным «Ъ», всего в деле — шесть фигурантов, некоторые из них находятся в международном розыске. Согласно материалам, фигуранты по завышенным ценам закупали шихтовый материал, который используется в том числе для производства титана и изделий из него.

Дело расследуется по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Дорогомиловский суд Москвы 26 июня арестовал Михаила Воеводина и гендиректора НПО «Вторпромресурсы» Евгения Лысенко. В деле также фигурирует бизнесмен Игорь Райхельсон — у него гражданство США, сейчас он проживает в Швейцарии.