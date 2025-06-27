«Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры «Газпрома» (MOEX: GAZP) на годовом общем собрании решили не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Сразу после объявления решения акции «Газпрома» упали на 0,32%, до 126,28 руб. за бумагу. В последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда «Газпром» выплатил промежуточные дивиденды в 51,03 руб. за акцию (всего 1,208 трлн руб.).

По итогам заседания также сформирован новый совет директоров «Газпрома». В него вошли глава Минэнерго Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Елизавета Шмакова