Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров «Газпрома»

Министр энергетики Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в совет директоров «Газпрома» (MOEX: GAZP). Они заменили на этих должностях других министров — Николая Шульгинова и Дениса Мантурова. О перестановках сообщили в пресс-службе компании.

Новый совет директоров ПАО «Газпром» сформирован на три года. Место председателя осталось за Виктором Зубковым. Он возглавляет совет с 2008 года.

Остальные члены совета также сохранили свои места. В число переизбранных вошли глава «Газпрома» Алексей Миллер, его заместитель Виталий Маркелов, глава Газпромбанка Андрей Акимов, ректор СПбГУ Игорь Максимцев, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, первый замгендиректора ООО «Газпром экспорт» Михаил Середа и вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев.

Степан Мельчаков