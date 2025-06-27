Nike бежит из Китая

Крупнейший в США производитель спортивных товаров Nike объявил о планах снизить долю своего производства в КНР. Так компания пытается избежать убытков от повышенных импортных пошлин, которые Дональд Трамп наложил на Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

Вечером 26 июня компания Nike представила результаты своей деятельности за завершившийся в мае четвертый квартал 2025 финансового года и весь финансовый год. Выручка за год составила $46,3 млрд, что на 10% меньше, чем за 2024 финансовый год. Выручка за квартал составила $11,1 млрд, что на 12% меньше, чем в четвертом квартале предыдущего финансового года. Чистая прибыль Nike сократилась гораздо сильнее — на 44% (до $3,2 млрд) за год и на 86% (до $211 млн) за квартал.

Такие результаты стали одними из самых слабых для Nike за последние годы — компания переживает кризис, вызванный неудачными решениями прежнего руководства.

В сентябре прошлого года Nike объявила, что вместо Джона Донахью, занявшего пост гендиректора в 2020 году, компанию возглавит Элиотт Хилл. В ходе презентации господин Хилл заявил, что компания проходит активный период трансформации и надеется показать первые результаты антикризисной программы к концу текущего года.

Еще одной проблемой для Nike, как многих других западных производителей одежды и обуви, стала торговая война между США и КНР, вызванная тарифной политикой Дональда Трампа. Ранее Nike уже прогнозировала падение продаж из-за повышенных импортных тарифов Трампа. В ходе пресс-конференции компания заявила, что намерена снизить свое производство в Китае, чтобы смягчить негативное воздействие импортных пошлин. Если сейчас Nike производит в Китае около 16% всей обуви для американского рынка, то к маю 2026 года эта доля составит ниже 10%.

Несмотря на слабую отчетность Nike по итогам квартала и всего финансового года, инвесторы весьма позитивно восприняли планы компании по сокращению производства в Китае — акции Nike на внебиржевых торгах подскочили в цене на 10%.

Евгений Хвостик