Nike прогнозирует падение продаж из-за тарифной политики Трампа

Один из крупнейших в мире производителей спортивных товаров, одежды и обуви американская корпорация Nike предупредила, что уже по итогам текущего квартала ее продажи могут упасть в диапазоне от 10% до 20% из-за новых тарифов, вводимых властями США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

В ходе телефонной конференции с аналитиками финансовый директор Nike Мэтт Френд заявил: «Сейчас мы работаем в условиях целого ряда негативных факторов, включая неопределенность на рынке, повышенную геополитическую напряженность, новые тарифы, нестабильные валютные курсы и налоговое регулирование. Все это отражается на уверенности потребителей».

Прогноз Nike по динамике квартальных продаж оказался хуже ожиданий аналитиков, опрошенных LSEG,— 11,4%. После этих заявлений акции Nike снизились в цене на 2%, а после завершения биржевых торгов — еще на 6%.

Евгений Хвостик