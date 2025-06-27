«Норникель» объяснил отказ от выплаты дивидендов за 2024 год

Совет директоров «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) считает нецелесообразной выплату дивидендов за счет наращивания долга, заявил финансовый директор компании Сергей Малышев. 22 мая совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Комментируя вопрос повестки годового собрания акционеров по дивидендам, господин Малышев сообщил, что «Норникель» вынужден приоритизировать инвестиционную программу, выполняя обязательства по коллективному договору и по развитию территорий в зоне присутствия основных активов компании.

На финансовые показатели «Норникеля» негативно влияют геополитическая нестабильность и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, добавил господин Малышев. «Низкие цены на металлы в связке с укрепившимся в 2025 году курсом рубля, инфляционным риском и высокой стоимостью обслуживания долга компании ведут к дальнейшему ухудшению финансовых метрик компании»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).