Xiaomi за один час получила 290 тыс. заказов на новый электромобиль

Китайская технологическая компания Xiaomi запустила продажи своего второго автомобиля — электрического внедорожника YU7. Неожиданно компания получила большое количество заказов на него — 289 тыс. за первый час продаж. Акции Xiaomi выросли почти на 10%.

Аналитики указывают на то, что Xiaomi позиционирует YU7 как конкурента Tesla Model Y, при этом новый внедорожник стоит чуть дешевле конкурента — $35,4 тыс. (253,5 тыс. юаней) против $36,8 тыс. Как отмечают аналитики компании Jefferies, YU7 «стоит чуть меньше Tesla Model Y, но предлагает намного лучшие характеристики и производительность». Электромобиль будет выпускаться в трех версиях — обычной, Pro и Max — с аккумуляторными батареями мощностью от 96,3 кВт•ч до 101,7 кВт•ч и двигателем от 235 кВт до 508 кВт. Максимальная скорость разных версий достигает от 240 км/ч до 253 км/ч.

Xiaomi заявляет, что YU7 демонстрирует рекордное для электрического внедорожника расстояние, которое он может проехать на одном заряде аккумулятора,— 835 км.

Продажи первого электромобиля Xiaomi — электрического седана SU7 — начались в марте прошлого года. Спрос на него также весьма высок — в 2024 году компания продала более 135 тыс. таких электромобилей, в этом году планирует продать около 350 тыс.

Яна Рождественская