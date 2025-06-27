Иван Дементьев официально назначен главврачом ЦГКБ Ульяновска

Иван Дементьев, ранее исполнявший обязанности главврача Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ульяновска, официально назначен руководителем медучреждения. Его представил коллективу председатель правительства региона Геннадий Спирчагов.

В марте текущего года бывший главврач ЦГКБ Ульяновска Павел Фирсов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Павел Фирсов на минувшей неделе, 21 марта, был приговорен Ленинским районным судом Ульяновска к штрафу 300 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в системе здравоохранения сроком на 2 года за получение взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы, значительный размер считается от 25 тыс. руб.). По фабуле обвинения, предприниматель Марат Санатуллов передал главврачу ЦГКБ 42 кг мяса, а в последующем планировал передать еще 100 тыс. руб. «за право размещения торговой точки на территории медучреждения». Павел Фирсов вину не признал, ранее он заявлял «Ъ», что взяток не берет «вообще и никогда», а мясо купил для своей семьи по 350 руб. за кг. Гособвинитель заявляет, что «на первоначальном этапе расследования Павел Фирсов написал явку с повинной и дал признательные показания», «но после заключения договора с адвокатом поменял позицию на диаметрально противоположную, отказавшись признавать вину». По словам гособвинителя, Марат Санатуллов подтвердил в суде, что передавал мясо в качестве взятки.

Евгений Чернов