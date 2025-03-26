В Центральной городской клинической больнице Ульяновска новый руководитель

В среду стало известно, что главврач Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ульяновска Павел Фирсов написал заявление об увольнении по собственному желанию, 26 марта стало последним днем его работы в должности главврача ЦГКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Фирсов (слева от губернатора) уволился по собственному желанию

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Павел Фирсов (слева от губернатора) уволился по собственному желанию

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

В региональном минздраве эту информацию подтвердили, пояснив, что с 27 марта исполнять обязанности главврача будет заместитель главврача по поликлиническому разделу, онколог и хирург Иван Дементьев.

Иван Дементьев окончил Ульяновский государственный университет по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом, а затем заведующим подстанцией скорой медицинской помощи № 3 Станции скорой медицинской помощи Ульяновска, заведующим хирургическим отделением поликлиники по обслуживанию взрослого населения ЦГКБ. Пост заместителя главврача ЦГКБ занимает с 2017 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Павел Фирсов на минувшей неделе, 21 марта, был приговорен Ленинским районным судом Ульяновска к штрафу 300 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в системе здравоохранения сроком на 2 года за получение взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы, значительный размер считается от 25 тыс. руб.). По фабуле обвинения, предприниматель Марат Санатуллов передал главврачу ЦГКБ 42 кг мяса, а в последующем планировал передать еще 100 тыс. руб. «за право размещения торговой точки на территории медучреждения». Павел Фирсов вину не признал, ранее он заявлял «Ъ», что взяток не берет «вообще и никогда», а мясо купил для своей семьи по 350 руб. за кг. Гособвинитель заявляет, что «на первоначальном этапе расследования Павел Фирсов написал явку с повинной и дал признательные показания», «но после заключения договора с адвокатом поменял позицию на диаметрально противоположную, отказавшись признавать вину». По словам гособвинителя, Марат Санатуллов подтвердил в суде, что передавал мясо в качестве взятки. Приговор еще не вступил в законную силу. Судя по всему, Павел Фирсов, не возлагая больших надежд на отмену обвинительного приговора райсуда, решил покинуть пост главврача по собственному желанию. Получить комментарии Павла Фирсова и его адвоката в среду не удалось, по своим телефонам они были недоступны.

Профильный вице-премьер облправительства Анна Тверскова пояснила «Ъ-Волга», что сейчас совместно с региональным минздравом будет идти подбор кандидата на пост главврача из пула имеющегося кадрового резерва. По ее словам, достойные кандидатуры есть, акцент будет делаться на местные кадры, в этот пул входит также и назначенный исполнять обязанности главврача Иван Дементьев. Ожидается, что назначение главврача произойдет в течение месяца.

Сергей Титов, Ульяновск