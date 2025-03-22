Главврач центральной горбольницы Ульяновска осужден за взятку мясом

В минувшую пятницу Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор главврачу Центральной городской клинической больницы (ГУЗ ЦГКБ) областного центра Павлу Фирсову, обвиняемому в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы, значительный размер считается от 25 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Фирсов (слева от губернатора) утверждает, что взяток не берет

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Павел Фирсов (слева от губернатора) утверждает, что взяток не берет

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Как ранее сообщал «Ъ», Павел Фирсов был задержан с поличным 7 мая 2024 года около ЦГКБ. В багажнике его машины сотрудники УЭБиПК обнаружили 42 кг мяса. До этого полицейские отследили и зафиксировали, как около Парка Победы индивидуальный предприниматель Марат Санатуллов переложил мясо в автомобиль главврача.

По данным СУ СКР, которое вело расследование уголовного дела, предприниматель «передал главврачу материальные ценности в виде взятки», планируя затем передать еще 100 тыс. руб. «за право размещения торговой точки на территории медучреждения». Павел Фирсов вину не признал. В беседе с «Ъ» после предъявления обвинения он заявлял «Ъ», что «мясо купил для своей семьи по 350 руб. за килограмм (14,7 тыс. руб.), деньги за мясо отдал», а взяток я не берет «вообще и никогда». Он также заявлял, что предоставление площадей в аренду в ЦГКБ производится «только на конкурсной основе», и сам он на это не может повлиять.

Гособвинитель, старший помощник прокурора Заволжского района Ульяновска Артем Ткаченко пояснил «Ъ-Волга», что индивидуальный предприниматель Марат Санатуллов ранее арендовал помещение в одном из зданий ЦГКБ в районе Нижней Террасы, относящееся к ЦГКБ, и был намерен получить в аренду помещение еще и в административном корпусе на Верхней Террасе. По мнению обвинения, с целью получения помещения без конкурсных процедур предприниматель и передал главврачу 42 кг мяса, планируя также передать в дальнейшем еще 100 тыс. руб., уже после заключения договора. По словам гособвинителя, «на первоначальном этапе расследования Павел Фирсов написал явку с повинной и дал признательные показания», «но после заключения договора с адвокатом поменял позицию на диаметрально противоположную, отказавшись признавать вину». В суде он заявил, что мясо хотел купить, но деньги перевести не успел. Артем Ткаченко заявил «Ъ-Волга», что доказательств вины Павла Фирсова было достаточно, одно из них — «признание самого Марата Санатуллова на предварительном следствии, на очных ставках с Фирсовым и в суде» в том, что он передавал мясо в качестве взятки.

Обвинение требовало для главврача наказания в виде штрафа в размере более 5 млн руб. и запрета на занятие руководящих должностей в сфере здравоохранения на срок 2 года и 10 мес.

Суд согласился с доводами обвинения, но назначил штраф в размере 300 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в системе здравоохранения сроком на 2 года. Как отмечает Артем Ткаченко, учитывая, что обвинение требовало более жесткого наказания, после получения и изучения мотивировочной части приговора будет направлено апелляционное представление.

Узнать позицию по приговору самого Павла Фирсова и его адвоката Андрея Киреева не удалось — в течение субботы по своим телефонам они были недоступны.

Сергей Титов, Ульяновск