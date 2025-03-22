Главврач центральной горбольницы Ульяновска осужден за взятку мясом
В минувшую пятницу Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор главврачу Центральной городской клинической больницы (ГУЗ ЦГКБ) областного центра Павлу Фирсову, обвиняемому в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы, значительный размер считается от 25 тыс. руб.).
Павел Фирсов (слева от губернатора) утверждает, что взяток не берет
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Как ранее сообщал «Ъ», Павел Фирсов был задержан с поличным 7 мая 2024 года около ЦГКБ. В багажнике его машины сотрудники УЭБиПК обнаружили 42 кг мяса. До этого полицейские отследили и зафиксировали, как около Парка Победы индивидуальный предприниматель Марат Санатуллов переложил мясо в автомобиль главврача.
По данным СУ СКР, которое вело расследование уголовного дела, предприниматель «передал главврачу материальные ценности в виде взятки», планируя затем передать еще 100 тыс. руб. «за право размещения торговой точки на территории медучреждения». Павел Фирсов вину не признал. В беседе с «Ъ» после предъявления обвинения он заявлял «Ъ», что «мясо купил для своей семьи по 350 руб. за килограмм (14,7 тыс. руб.), деньги за мясо отдал», а взяток я не берет «вообще и никогда». Он также заявлял, что предоставление площадей в аренду в ЦГКБ производится «только на конкурсной основе», и сам он на это не может повлиять.
Гособвинитель, старший помощник прокурора Заволжского района Ульяновска Артем Ткаченко пояснил «Ъ-Волга», что индивидуальный предприниматель Марат Санатуллов ранее арендовал помещение в одном из зданий ЦГКБ в районе Нижней Террасы, относящееся к ЦГКБ, и был намерен получить в аренду помещение еще и в административном корпусе на Верхней Террасе. По мнению обвинения, с целью получения помещения без конкурсных процедур предприниматель и передал главврачу 42 кг мяса, планируя также передать в дальнейшем еще 100 тыс. руб., уже после заключения договора. По словам гособвинителя, «на первоначальном этапе расследования Павел Фирсов написал явку с повинной и дал признательные показания», «но после заключения договора с адвокатом поменял позицию на диаметрально противоположную, отказавшись признавать вину». В суде он заявил, что мясо хотел купить, но деньги перевести не успел. Артем Ткаченко заявил «Ъ-Волга», что доказательств вины Павла Фирсова было достаточно, одно из них — «признание самого Марата Санатуллова на предварительном следствии, на очных ставках с Фирсовым и в суде» в том, что он передавал мясо в качестве взятки.
Обвинение требовало для главврача наказания в виде штрафа в размере более 5 млн руб. и запрета на занятие руководящих должностей в сфере здравоохранения на срок 2 года и 10 мес.
Суд согласился с доводами обвинения, но назначил штраф в размере 300 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в системе здравоохранения сроком на 2 года. Как отмечает Артем Ткаченко, учитывая, что обвинение требовало более жесткого наказания, после получения и изучения мотивировочной части приговора будет направлено апелляционное представление.
Узнать позицию по приговору самого Павла Фирсова и его адвоката Андрея Киреева не удалось — в течение субботы по своим телефонам они были недоступны.