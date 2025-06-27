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Николай Гордей назначен врио главы Колпинского района после задержания Логвиненко

После задержания главы Колпинского района Юлии Логвиненко временно исполняющим обязанности руководителя районной администрации назначен Николай Гордей. Информация о руководстве обновилась на сайте городского правительства.

Фото: Сайт правительства Санкт-Петербурга

Фото: Сайт правительства Санкт-Петербурга

Логвиненко задержали 26 июня по подозрению в получении взятки. В отношении экс-председателя администрации района возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Также фигурантом по нему стал глава администрации МА МО города Колпино Дмитрий Кохно.

В следствии полагают, что чиновники с декабря 2024 года по июнь 2025 года получили через посредника более 9,2 млн рублей от гендиректора организации, занимающейся благоустройством в Колпино. Логвиненко и Кохно за деньги должны были оказать покровительство компании и содействие в получении контрактов на выполнение работ.

Татьяна Титаева

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