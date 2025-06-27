Степашин назвал ставку ЦБ «очень высокой для промышленности»

Экс-глава Счетной палаты и бывший премьер-министр Сергей Степашин назвал текущую ключевую ставку Центробанка слишком высокой. Он считает сегодняшнюю ситуацию отличной от той, которая складывалась в конце 90-х годов. Когда господин Степашин возглавлял правительство в 1999 году, годовая инфляция в России была на уровне 36%.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Степашин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Даже до того, как я был премьер-министром, (инфляция была) под 1 000%, — заявил Сергей Степашин ТАСС. — И та ставка рефинансирования была более-менее уместна». Он добавил, что в те годы «были разные схемы кредитования промышленных предприятий, в том числе выплаты заработной платы». Однако сегодня «совершенно другая история, другая страна».

Господин Степашин высказал мнение, что действующая сейчас ключевая ставка «очень высока для всех отраслей промышленности».

В начале июня Банк России снизил ключевую ставку впервые с 2022 года — до 20%. В ходе дискуссий с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной глава Минэкономики Максим Решетников призывал к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.