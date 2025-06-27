Белгородские власти ограничили время празднования выпускных в приграничье

Торжественные мероприятия и вручение аттестатов белгородским школьникам будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очной, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. При этом в Краснояружском, Борисовском, Волоконовском, в части Белгородского района, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах праздник должен закончиться до 21:00. Такие решения принял оперштаб региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Мероприятия будут проводиться в закрытых помещениях: школах, учреждениях допобразования, центрах культурного развития, молодежных инициатив и ДК.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы выпускные вечера запомнились только с хорошей стороны нашим детям, родителям и учителям. Поэтому вопрос безопасного проведения выпускных — это главное, о чем должны помнить все мы, взрослые»,— подчеркнул глава региона.

По данным министерства образования, в этом году школы региона заканчивают 5 378 одиннадцатиклассников. В 80 школах и восьми учреждениях культуры приграничных муниципалитетов выпускные пройдут онлайн.

В начале июня вице-губернатор — министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что в этом году 11-классникам запрещено праздновать выпускные «в кафе, ресторанах, базах отдыха и других заведениях».

Ульяна Ларионова