Белгородским школьникам запретили праздновать выпускные в кафе и ресторанах

Вице-губернатор — министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил на оперативном совещании, что в этом году 11-классникам запрещено праздновать выпускные «в кафе, ресторанах, базах отдыха и других заведениях». Также нельзя устраивать ночные гуляния и встречу рассвета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам господина Милехина, завершение всех мероприятий запланировано на 21:00. Выпускные пройдут в регионе 28 июня.

Губернатор Вячеслав Гладков одобрил эту идею и поручил в ближайшее время согласовать ограничения с правоохранителями и «вынести их на оперативный штаб».

«Понятно, что есть обида со стороны некоторых родителей. Но очевидно, что выпускной в первую очередь для ребенка. Для ребенка это последний день в школе. В рестораны, бары и другие увеселительные заведения они еще успеют попасть. Это не то место, в которое нужно вести детей и приучать их к не очень хорошим вещам. Очень важно показывать правильный пример со стороны родителей и не допускать сложных ситуаций»,— отменил глава региона.

По данным министерства образования, в этом году школы региона заканчивают 5 378 одиннадцатиклассников. В 80 школах и восьми учреждениях культуры приграничных муниципалитетов выпускные пройдут онлайн. Вручение аттестатов и проведение торжественных мероприятий будет организовано на базе тех приграничных школ, где форма обучения была очной и где есть необходимое количество мест в укрытии. В «открытых муниципалитетах» праздничные мероприятия пройдут в 149 общеобразовательных учреждениях.

В середине мая Вячеслав Гладков высказался против проведения школьных выпускных в кафе и ресторанах. «Что такое ресторан? Родители покупают алкоголь, сидят вместе с детьми и, мягко скажем, все выглядит очень плохо и заканчивается очень плохо. Родители теряют контроль, им уже не до детей. И дети входят во взрослую жизнь со стаканом в руке»,— пояснял свою позицию губернатор.

Алина Морозова