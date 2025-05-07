Ельцин-центру добавят патриотизма

Екатеринбургский Ельцин-центр можно сделать «более патриотичным», заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его словам, в июне на площадке, которая известна либеральным уклоном, пройдет форум «Патриоты Урала». В Ельцин-центре напомнили, что находятся в «постоянном диалоге с органами власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

7 мая на встрече с главными редакторами уральских СМИ Артем Жога впервые прокомментировал деятельность Ельцин-центра. «Хорошая площадка. Да, раньше она была либерально настроена. Сейчас ее можно сделать более патриотичной. К Ельцин-центру нет вопросов, есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить. А так он работает в нормальном формате»,— сказал господин Жога.

По словам полпреда, в июне он намерен провести в Ельцин-центре третий форум волонтеров «Патриоты Урала», который посвящен вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО).

Напомним, Артем Жога занял пост уральского полпреда 3 октября 2024 года. До этого он работал спикером Народного совета (парламента) Донецкой народной республики, а еще раньше командовал батальоном «Спарта». Форум «Патриоты Урала», организованный по его инициативе, проходил в городах федерального округа уже дважды.

В свою очередь, Ельцин-центр с момента открытия в 2015 году регулярно подвергался критике патриотической общественности. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл его «национальным позором», а магистр «Своей игры» Анатолий Вассерман — «храмом тоталитарной секты либералов». В феврале 2022 года центр выпустил заявление, в котором призвал Владимира Путина остановить проведение СВО. Позднее оно было удалено по требованию правоохранительных органов.

Режиссер Никита Михалков неоднократно возмущался тем, что Ельцин-центр до сих пор не признан иностранным агентом.

Летом 2023 года в Минюсте пояснили, что наделить таким статусом некоммерческую организацию, созданную на основании федерального закона «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий», невозможно.

Добавим, что за последний год в Ельцин-центре было отменено несколько культурных событий — спектакль «Я убил царя» московского театра «Пространство “Внутри”», встреча с поэтом Германом Лукомниковым, презентация книги правнучки Никиты Хрущева и профессора университета The New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой. Часть концертов и мероприятий отменялась после жалоб представителей общественного движения «Русская община», по мнению которых приглашенные гости придерживаются антироссийской позиции.

В пресс-службе Ельцин-центра «Ъ» сообщили, что по просьбе полпредства действительно предоставили площадку для форума «Патриоты Урала». «Ельцин-центр все десять лет своего существования находится в постоянном диалоге с органами региональной власти и полпредством президента. Уверены, что такой диалог продолжится и в будущем»,— подчеркнули в организации. Там также добавили, что Ельцин-центр всегда формировал свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров: «Отчет о нашей деятельности в 2024 году единогласно одобрен членами попечительского совета».

Напомним, в попечительский совет Ельцин-центра входят, в частности, сам Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, а возглавляет его руководитель администрации президента Антон Вайно.

Николай Яблонский, Мария Шараева, Екатеринбург