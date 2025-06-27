Рамзан Кадыров получил почетный знак «Кентавр» за вклад в архитектуру

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую наградой Совета главных архитекторов — знаком «Кентавр». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Грозного.

О награждении объявили на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которое прошло в Грозном.

«Он (знак “Кентавр” — “Ъ”) вручается за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства»,— сказано в сообщении.

За какие именно достижения господин Кадыров получил знак «Кентавр» не уточняется.

Почетный знак «Кентавр» — высшая профессиональная награда, учрежденная Советом главных архитекторов России в 2003 году.