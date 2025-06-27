Минспорт разработал нормативы для киберспортсменов

В Минспорте разработали новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. В перечне нормативов сказано, что для зачисления и перевода на этап спортивной специализации по «компьютерному спорту» юноши и девушки должны пробегать 30 м не более чем за 5,4 и 5,7 секунды соответственно.

Также спортсмены должны уметь выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: не менее 25 раз для юношей и 11 раз для девушек. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) для мужчин должен быть не менее 6 см, для женщин — не менее 8 см. Подъем тела из положения лежа на спине за одну минуту юноши должны выполнять не менее 40 раз, девушки — не менее 35.

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Выполнение теста на оценку простой зрительно-моторной реакции на световые сигналы (стимулы) для мужчин должно происходить не более чем за 0,205 сек., для женщин — не более чем за 0,215 сек. Выполнение клик-теста левой кнопкой мыши ведущей рукой за 30 сек. (из трех попыток оценивается лучшая) должно быть не менее чем 205 раз для мужчин и 195 раз для женщин.

Для периода обучения на этапе спортивной подготовки до года разряд не устанавливается, период обучения на этапе спортивной подготовки свыше года обязывает иметь второй или третий спортивные разряды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Накликать мышечную массу».

Варвара Полонская