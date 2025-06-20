Экс-директор франшизы «Крошка картошка» арестован за липовую аккредитацию на ПМЭФ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора франшизы «Крошка картошка» Андрея Королева, подозреваемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за продажу подложного пропуска на ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили вечером 20 июня в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, в мае этого года Королев ввел в заблуждение гражданку С., желавшую попасть на форум, и убедил ее передать 1 млн рублей за возможность получить пропуск для СМИ.

В дальнейшем подозреваемый изготовил подложное письмо в адрес организатора ПМЭФ — Фонда «Росконгресс», согласно которому С. якобы является фотографом ЗАО «Агентство деловых коммуникаций», на основании чего ей была оформлена аккредитация. Однако обман вскрылся при проходе потерпевшей пропускного режима в «Экспофоруме». Фальшивая аккредитация у нее была изъята и аннулирована.

Королев был задержан 19 июня. Обвинение ему пока не предъявлялось. Суд отправил фигуранта в СИЗО на срок до 17 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным СМИ, пострадавшей в этой истории является глава московской коллегии адвокатов.

Андрей Цедрик