В Петербурге запустили пилотный проект по модернизации Северомуринской котельной

Специалисты АО «ТЭК СПб» приступили к техническому перевооружению системы газоснабжения Северомуринской котельной. Этот пилотный проект включает установку на территории источника блочного газорегуляторного пункта (ГРПБ) и подключение котельной ко второму газопроводу-вводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, в настоящий момент Северомуринская котельная работает на природном газе, обеспечивается топливом по существующему газопроводу, а в качестве резервного топлива использует мазут. Предполагается, что новое техническое решение позволит увеличить надежность теплоснабжения абонентов за счет возможности работы источника от двух независимых газопроводов — при прекращении подачи газа на котельную от одного из вводов теплоисточник будет автоматически переключаться на резервный. Кроме того, реализация проекта должна повысить экологическую эффективность производства тепловой энергии, отметили в комитете.

Сейчас на объекте ведутся работы по прокладке наружного газопровода от подводящего газопровода высокого давления до котельной с установкой ГРПБ. Завершить работы по модернизации Северомуринской котельной планируется до конца этого года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге запустили тоннелепроходческий комплекс для строительства второй нитки газопровода высокого давления 1-ой Восточной магистрали, проходящего под Невой в створе проспекта Обуховской Обороны и Малоохтинского проспекта.

Андрей Цедрик