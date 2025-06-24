Тоннелепроходческий комплекс для второй нитки газопровода запустили под Невой

В Петербурге запустили тоннелепроходческий комплекс для строительства второй нитки газопровода высокого давления 1-ой Восточной магистрали, проходящего под Невой в створе проспекта Обуховской Обороны и Малоохтинского проспекта.

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Как сообщили 24 июня в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, этот участок является седьмым пусковым комплексом, где проходит реконструкция. Всего же для обновления газовой магистрали определены семь участков, пять из которых уже реализованы, отметили в Смольном.

Работы на 7-м пусковом комплексе начались в ноябре прошлого года. Диаметр и протяженность железобетонного тоннеля, по которому протянут газопровод, составят 2,5 м и 560 м соответственно. Завершить реконструкцию объекта планируется в конце 2026 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за 4 млрд рублей также построят газопровод через Невскую губу Финского залива.

Андрей Цедрик