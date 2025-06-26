32 СФО занимают почти половину российского рынка структурных облигаций

Почти половина российского рынка структурных облигаций приходится на 32 специализированных финансовых общества (СФО), объем выпущенных ими бумаг составляет 1,2 трлн руб. Об этом «Ъ» рассказал главный аналитик долгового рынка БК «Регион» Александр Ермак. Крупнейшими эмитентами на рынке являются «Идеи и инвестиции» (316 млрд руб.), «Сити Инвест 6» (273 млрд руб.) и «Арктур» (100 млрд руб.).

Как правило, отдельные СФО создаются под каждый выпуск структурных облигаций. Структура сделки предполагает передачу актива в пользу СФО, которое, в свою очередь, выпускает бумаги в пользу приобретателя.

«СФО не раскрывает информацию о том, кто является владельцем структурных облигаций, что обеспечивает высокую конфиденциальность покупателя»,— отмечает глава практики рынков капитала юридической фирмы «Дякин, Горцунян и партнеры» Константин Минеев. По его словам, у СФО крайне ограниченная правоспособность и фактически оно может только выпускать структурные облигации. По этой причине такие структуры хорошо защищены от кредиторской задолженности.

Кроме того, СФО по общему правилу не может совершать хозяйственные сделки, а его гендиректором не может являться физическое лицо, что также повышает защиту актива от недружественных действий третьих лиц, отмечает господин Минеев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Структурная эволюция».