Bloomberg: VNG отказался от судебной тяжбы с «Газпромом»

Германская энергетическая компания VNG отказалась от продолжения судебной тяжбы с «Газпромом» (MOEX: GAZP), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Россия с июня 2022 года начала сокращать поставки в Германию по «Северному потоку», указав на проблемы с газоперекачивающими агрегатами Siemens Energy. В августе того же года поставки полностью прекратились, и «Газпром» объявил большинству своих клиентов о форс-мажоре.

Uniper, RWE и VNG подали в суд на «Газпром» в 2022 году, требуя возмещения убытков за недопоставленный газ. Так, например, Uniper добивалась выплаты €13 млрд. Это был самый масштабный иск из всех, поданных германскими энергетическими компаниями. Арбитражные суды встали на сторону германских компаний, однако добиться компенсации от «Газпрома» с тех пор им так толком и не удалось. Та же Uniper получила от российской стороны всего €530 млн.

Как отмечают источники Bloomberg, VNG отказалась от дальнейших попыток добиться компенсационных выплат через суды, так как международные активы российской компании значительно сократились с начала СВО. Соответственно, шансов на изъятие каких-либо активов в пользу истцов практически не осталось. Кроме того, судебные разбирательства сопряжены с дополнительными расходами, которые в данном случае кажутся компаниям бессмысленными, утверждают источники Bloomberg.

В самой VNG эту информацию агентства не комментируют.

Кирилл Сарханянц