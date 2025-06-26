Мэр Катав-Ивановска не смог уйти в отставку из-за летнего сезона

Глава Катав-Ивановска Иван Решетов на заседании совета депутатов 25 июня попросил отправить его в отставку по собственному желанию. Однако ему отказали из-за летнего сезона, необходимости готовить город к отопительному периоду и процедуры перевода района в муниципальный округ, сообщает местная газета «Авангард».

«Иван Дмитриевич уже вник в работу, знает все тонкости, поэтому депутаты сочли на данном этапе отставку главы города нецелесообразной»,— говорится в сообщении газеты.

Иван Решетов стал мэром Катав-Ивановска в феврале 2024 года. Ранее он возглавлял муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Катав-Ивановского района». Предыдущий глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев досрочно покинул должность в октябре 2023 года. Он руководил городом с марта 2022 года.

26 июня стало известно о том, что бывший глава Катав-Ивановского муниципального района Николай Шиманович умер в колонии. Он руководил администрацией Катав-Ивановского района с 2021-го по апрель 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Катав-Ивановский район планируется преобразовать в муниципальный округ. При этом будут ликвидированы все органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях, в том числе в Катав-Ивановске.