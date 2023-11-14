Катав-Ивановский район станет муниципальным округом

В Челябинской области Катав-Ивановский район преобразуют в муниципальный округ. О соответствующем поручении губернатора Алексея Текслера сообщила первый заместитель главы района Галина Мигранова на аппаратном совещании в администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с преобразованием Галина Мигранова поручила дала главам городских и сельских поселений проработать этот вопрос в каждом муниципальном образовании отдельно.

Сегодня Катав-Ивановский район состоит из двух городских поселений – Катав-Ивановск и Юрюзань, а также семи сельских – Серпиевское, Тюлюкское, Орловское, Месединское, Лесное, Верх-Катавское и Бедярышское. В каждом из них имеются собственные органы местного самоуправления – администрация и совет депутатов. Преобразование в муниципальный округ предполагает ликвидацию управленческое самостоятельности поселений. Будет создана единая администрация, управляющая всей территорией.

В Челябинской области пока существует только один муниципальный округ – Корскинский. Он был преобразован из района в 2022 году.

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