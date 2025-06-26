Bloomberg: впервые за несколько месяцев вблизи «Арктик СПГ-2» замечен танкер

Танкер Iris со сжиженным природным газом, предположительно, направляется в сторону российского завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. В предыдущий раз, по информации издания, танкер был замечен вблизи находящегося под санкциями США завода в октябре 2024 года.

В публикации утверждается, что ранее судно указывало пунктом назначения «Ямал СПГ», который не находится под санкциями. Однако сегодня танкер прошел мимо.

Первая очередь «Арктик СПГ-2» с годовой мощностью 6,6 млн т была запущена в декабре 2023 года. Однако из-за санкций США ни одна партия СПГ не была продана. В октябре 2024 года было принято решение о приостановке полномасштабной выработки сырья. В конце мая Bloomberg писал, что завод запустил вторую производственную линию. При этом через несколько дней была остановлена первая линия — из-за переполнения резервуаров, сообщал Reuters. Всего проект предполагал строительство трех очередей общей мощностью 19,8 млн т.

О деятельности завода — в материале «"Арктик СПГ-2" гнет свою линию».